Atalanta-Sampdoria sabato 28 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Atalanta Sampdoria: tutti i precedenti con l'arbitro Doveri Samp News 24

Cuisance atteso a Genova: può esserci per Atalanta-Sampdoria Samp News 24

Atalanta-Sampdoria, è il testacoda del gol. La Dea segna a raffica, il Doria in attacco fatica Il Secolo XIX

Atalanta, Zapata è in miglioramento. Convocazione probabile per la Samp L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...“Il mio futuro è alla Juventus Sono solo voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione.