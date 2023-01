E allora prendiamo atto della realtà, ed entriamo nell'ordine di idee die della sua splendida, consapevoli che la sfida del Milan sarà ogni anno per un posto in Europa (e, sia ...di Fabio Gennari Gian Pieroè tornato a parlare in sala stampa a Zingonia alla vigilia della gara di domani sera (28 ... l'vive certamente un ottimo momento e i margini di crescita ...

Gasperini compie 65 anni: Atalanta, la moglie, lite col Papu Gomez Corriere della Sera

Atalanta, il Real Madrid vuole Ojlund: la reazione di Gasperini AreaNapoli.it

Atalanta, Gasperini pensa solo al campo: «Cerchiamo di fare il massimo» L'Eco di Bergamo

Atalanta, Scalvini: "Grato a Gasperini per tutti gli insegnamenti. E sulla Nazionale..." TUTTO mercato WEB

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A, Gian Piero Gasperini, tra le altre cose, ha parlato anche de ..."Il mio futuro alla Juventus Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione". Lo dic ...