(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il punto. nerazzurri in un momento molto positivo incontrano la squadra genovese che lotta per la salvezza.

Orsolini è on fire e dopo tre minutifinalmente il gol, che stavolta è buono: Dominguez serve l'exnel buco della difesa spezzina che supera Dragowski con un sinistro a fil di ...Sulla Cremonese, Inzaghi non ha dubbi: "Nel corso del campionato ha fatto buone partite,... Le sfide contro l'(Coppa Italia) e Milan (campionato) Il calendario è fitto, dovremo ...

Atalanta, arriva la «zoppicante» Samp: non si deve perdere i passo L'Eco di Bergamo

Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria: ritorna Murillo con Nuytinck e Amione TUTTO mercato WEB

Arriva la Samp, Gasperini: “Siamo in un buon momento. La classifica Ora siamo più convinti” BergamoNews.it

UFFICIALE: Napoli, arriva Gollini dalla Fiorentina. Il portiere diventa azzurro 'via' Atalanta TUTTO mercato WEB

Napoli, Gollini atteso oggi in città: arriva in prestito dall'Atalanta GonfiaLaRete

Sabato 28 gennaio si giocherà la 20ª giornata di Serie A: analisi e presentazione di Empoli-Torino, Cremonese-Inter e Atalanta-Sampdoria ... Sembra essere tornato il sereno in casa della Salernitana, grazie a un co ...