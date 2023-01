Assisi | muore durante la battuta di caccia | arrestato un uomo grazie alle immagini nella GoPro della vittima

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Svolta nelle indagini sulla morte di Davide Piampiano, mortounadial cinghiale all’interno del parco del Monte Subasio, in provincia di Perugia. Non un incidente, né una caduta che poteva avere fatto partire un colpo dal suo fucile, come si era ipotizzato inizialmente. Il 24enne diè morto dopo esser stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso da un altro dei partecipanti alla, oraper omicidio volontario con dolo eventuale. Sono state leriprese da una, che laaveva con sé, e i risultati dall’autopsia a confermare questa ipotesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti – riportata dall’Ansa – l’, accortosi di quanto accaduto, ...