Arriva la Samp | Gasperini | “Siamo in un buon momento La classifica? Ora siamo più convinti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Zingonia.ladoria (sabato 28 gennaio alle 20,45 al Gewiss) e subito dopo tre giorni la sfida all’Inter in Coppa Italia. Sarà quindi turnover contro i blucerchiati? “Anche no”, risponde Gian Pierospiegando che “da quando ci sono le cinque sostituzioni c’è già il modo per alternare più giocatori”. Resta probabile quindi l’opzione tridente già proposto nelle ultime partite, con Zapata rientrante: “Si sta allenando con tutti gli altri, se viene convocato può giocare”. Preoccupato dai gol subiti in più rispetto alla prima parte del campionato? “Noi subiamo molto poco, i nostri portieri sono sempre poco impegnati. Capita qualche disattenzione e se guardiamo anche a Torino abbiamo preso gol su rigore, su punizione. Però non ritengo esista un problema difesa, è molto più importante invece che ...