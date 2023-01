Arriva il camion elettronico e presto pure quello a idrogeno

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il produttore britannico Tevva ha presentato ufficialmente il primo100% elettrico da 7,5 tonnellate prodotto in Inghilterra e destinato alla produzione di serie nel Regno Unito. Il nuovo mezzo elettrico commerciale di Tevva è basato su un telaio robusto di derivazione truck e rappresenterà un punto cardine per l’elettrificazione dei veicoli commerciali in Gran Bretagna. L’omologazione del primoelettrico inglese Tevva è la prima azienda britannica ad ottenere l’omologazione CE per unelettrico da 7,5 tonnellate e prevede di vendere fino a 1.000 unità nel 2023. Per iniziare la produzione in serie, ila batterie è stato sottoposto a 30 test di sistema, tra cui la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica secondo gli standard più recenti. Tevva sta effettivamente testando i ...