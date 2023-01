Arezzo | allevatrice di cani 50enne trovata morta congelata insieme ai suoi 3 cani

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una donna di 50 anni è statanella neve sull’Appennino in provincia di. Si sospetta per un arresto cardiaco dovuto al freddo. Il corpo di Cristiana Gugu, 50 anni, romena, è stato individuato in un sentiero isolato da alcune persone che stavano ripulendo dei sentieri. Laera undi cane e viveva da tempo nell’oasi della Cocchiola, abitava da sola in una casetta di legno nel bosco. Trovati morti anche i treche la seguivano, mentre sono salvi quelli rimasti nell’allevamento. Cristiana aveva dedicato la sua vita, dopo un passato difficile, ad allevareMirotic, una razza dei Carpazi, esemplari di taglia grande e robusta, utilizzata per la guardia del bestiame, dal carattere leale. Da quanto ...