Antonella Clerici e The Voice Senior lasciano il posto a Fabio Fazio stasera | gli ospiti di Binario 21

(Di venerdì 27 gennaio 2023)e Theil, venerdì 27 gennaio. In occasione della Giornata della Memoria, su Rai1 va in onda21, lo speciale condotto da. Tanti gliche si uniranno a lui in studio per ricordare una importante pagina della nostra storia, a partire da Liliana Segre. Tra glidi21 Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino e il Coro della Scala mentre la Senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da, conduce gli spettatori in un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano. ...

Infatti già nel 2014 aveva partecipato a Ti lascio una canzone , condotto da. La vita privata di Giulia Stabile La giovane ballerina di Amici 2020, prima di questa esperienza, ...Le parole e la scelta diin un giorno così importante e ...

Antonella Clerici contro Fabio Fazio per un cambio nei palinsesti di Rai 1 TPI

Giornata della Memoria: salta "The Voice Senior", ecco quando tornerà in onda Today.it

The Voice Senior 3, stop al programma della Clerici: perché non va in onda stasera in tv Il motivo del cambio ilmessaggero.it

The Voice Senior, salta una puntata: ecco il motivo Libero Magazine

The Voice Senior 2023 stasera non va in onda su Rai 1, perchè Ecco il motivo e cosa andrà in onda al suo posto SuperGuidaTV

Stasera in tv, venerdì 27 gennaio, non andrà in onda The Voice Senior. La terza puntata del fortunato programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici slitta a mercoledì 1 febbraio. Ma perché non va in ...The Voice Senior, salta una puntata: ecco il motivo Lo show di Antonella Clerici si prende una pausa: il 27 gennaio lascia spazio a Binario 21, lo speciale dedicato al Giorno della Memoria con… Leggi ...