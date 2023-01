ANTOINE BRIZARD SARA’ IN CABINA DI REGIA BIANCOROSSA ANCHE NELLE PROSSIME TRE STAGIONI

Leggi su seriea24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Piacenza 27.01.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che le chiavi delladidella squadra saranno affidate anche nelletreal campione olimpicoeletto nel 2021 migliore giocatore al Mondo da Volleyball Word. Il prolungamento del contratto è stato siglato nelle scorse ore con soddisfazione da entrambe le parti. Ed è un chiaro segnale delle intenzioni della Società della Presidente Elisabetta Curti sull’impegno e continuità per le. Classe ’94, alto 1,96 m e dotato di una fisicità importante,continua dunque anche per letrel’esperienza in SuperLega per il talentuoso francese che dalla sua ha già ...