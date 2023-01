Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 27 gennaio?

(Di venerdì 27 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 27Grazie a un gesto di Alberto, Lia ottiene finalmente ciò che sperava, ma Diego è ancora pieno di inquietanti sospetti sulla sincerità della ragazza, e decide di vederci chiaro. Il momento di forte intimità vissuto con Damiano amplifica la confusione sentimentale di Viola che stenta a riprendere in mano la sua vita, nonostante sembri rassegnata. Malgrado le raccomandazioni di Guido, la comica contesa tra Mariella e Serena non accenna a ...

