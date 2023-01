Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 27 gennaio?

Leggi su zon

(Di venerdì 27 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 27Max si tuffa per soccorrere Gerry che, non sapendo nuotare, rischia di affogare. Max però ha un crampo e Gerry viene portato a riva da Vanessa. Gerry piace esanime, max gli pratica il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca e dopo alcuni attimi di panico, Gerry per fortuna torna a respirare e viene trasportato d’urgenza in ospedale. Shirin appresa la notizia dell’incidente di Gerry si precipita in ospedale. Durante la visita, ...