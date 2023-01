Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 | Agnese Ritorna Con Tanti Colpi Di Scena!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 27 gennaio 2023)Il7:torna dopo essere stata a Londra da Tina e porta con sé moltidi scena e novità, che hanno a che fare con Armando ma anche con il figlio di Tina… Ilprosegue e sta per regalare altridi scena al pubblico. In particolare, farà il suo rientro, partita alla volta di Londra per assistere la figlia Tina nel corso della sua gravidanza difficile. Il ritorno della signora Amato renderà felice Armando, ma porterà con sé tante novità ed anche un colpo di scena di grande rilievo.Il7:...