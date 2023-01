Anticiclone africano a febbraio? La proiezione che spiazza il meteo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ancora alcuni giorni in compagnia di freddo, gelo e nevicate a bassa quota. Ma una svolta clamorosa potrebbe prendere piede i primi giorni di: è l', ecco le nuove proiezioni

... dopodiché, secondo le ultimissime elaborazioni del modelli matematici, potremmo andare incontro a una fase diametralmente opposta con l'che cancellerebbe di colpo il gelo dei ...Qualche giorno fa fu il ciclone Thor , proveniente dal Polo Nord, a catturare nella sua morsa di freddo l'Italia spazzando via definitivamente l'. Adesso, gli esperti hanno rilevato correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa. Rovesci, neve anche a bassa quota: l' inverno è arrivato e non se ne va. Cosa aspettarsi ...

ma in pentola bolle un potenziale e radicale cambiamento meteo a causa dell'ormai onnipresente anticiclone africano. Stop all'inverno Gli esperti de IlMeteo.it prospettano il ritorno in grande stile ...Maltempo sull'Italia, il freddo è arrivato e non se ne va. Correnti dal nord Europa stringono l'Italia nella morsa del gelo, con piogge e neve ...