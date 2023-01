Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno genitori | l’annuncio

Dolce annuncio da parte di Natalia Paragoni e: i due si apprestano a diventare genitori, lei è incinta del primo figlio. Da settimane si mormorava di una presunta gravidanza di Natalia Paragoni , influencer ed ex corteggiatrice di ...Congratulazioni a Natalia Paragoni e, i due volti noti del piccolo schermo aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati attraverso un post pubblicato sui rispettivi profili social. Ecco ...

Natalia Paragoni è incinta, aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta: Inizia il viaggio più bello Fanpage.it

Natalia Paragoni è incinta: lei e Andrea Zelletta aspettano il primo figlio Today.it

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori: l’annuncio su Instagram (foto) Tvblog

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori: il tenero annuncio via social Gossipblog

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano un figlio: l’annuncio su Instagram SuperGuidaTV

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato con una serie di scatti di coppia in bianco e nero che nel 2023 diventeranno genitori. I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, stanno ...L'influencer Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato via social di essere in attesa del loro primo figlio.