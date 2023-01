Ancora un weekend di freddo | le previsioni meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tutto confermato, ilin ingresso dai Balcani sta provocandomaltempo al Centro-Sud con tanta neve sugli Appennini, altri 30-40 cm di neve fresca dopo le bufere degli ultimi 10 giorni. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iL.it, conferma che fino alla fine di gennaio il tempo resterà invernale con successivi impulsi freddi dai quadranti settentrionali. In particolare, masse d’aria di origine polare russa si infileranno nelle valli delle Alpi Dinariche scivolando da Nord-Est verso Basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con nevicate fino a quote di bassa collina. L’aria fredda risulterà poi instabile a contatto con le masse d’ariatiepide che stazionano sull’estremo Sud generando altri temporali e locali nevicate a quote di bassa montagna. In sintesi, avremo ...