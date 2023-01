Ancora problemi per Libero e Virgilio Mail Arrivano le scuse ma Consumerismo | Utenti da risarcire

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore (25 gennaio, ndr) per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto e che non è dipeso da sistemi sviluppati di Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostrisono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni”. Lo ha detto Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline, sui disservizi di. La nota prosegue: “Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostriin queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Abbiamo letto ...

Non conoscole dinamiche e le cause, cercheremo di capire che cosa è successo " premette - ... Ci sonogenerali che vanno affrontati da tutti, a Roma e in tutti i comuni della città ......utenti non riesconoad accedere ai propri indirizzi email . Un disservizio che, al quinto giorno di disagi , ha portato in tendenza su Twitter gli hashtag #liberomail e #liberodown. I...

