Chiuse le indagini, cosa ha detto'Se ci rendessimo conto che tutti noi siamo persone che sbagliano, staremmo un po' più accorti nel muoverci e saremmo più curiosi nel vedere gli altri ...... l'appuntamento settimanale con l'attualità, politica e notizie condotto da Giovanniha ... Uomini e Donne : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share: 0.000.000 spettatori con il 0.

Amici, Floris incontra i ragazzi per parlare di scuola e cita Gramsci: «Istruitevi, agitatevi e organizzatevi» leggo.it

Innamorati della vita sul red carpet: amici e colleghi all'anteprima del film di Genovese ilmessaggero.it

Serie D, Cos-Arzachena 1-1: Floris risponde a Sartor, il derby finisce ... Centotrentuno.com

Il Capodanno dei toscani (e dei fiorentini), un occhio a portafoglio e tradizione: meglio il cenone fai da te Corriere Fiorentino

Serie D, Cos-Vis Artena 1-1: Nurchi illude, arriva solo un pari per i ... Centotrentuno.com

Giovanni Floris ospite speciale nella puntata di "Amici" di venerdì 27 gennaio. Il giornalista è stato invitato dai professori, per parlare ai ragazzi ...Tutti a piazza della Repubblica, malgrado il freddo polare, per un film sul mistero. Al multisala dello slargo iniziano ad arrivare molti volti noti per la proiezione de Il primo giorno della ...