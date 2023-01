Amici 22 | l’ingresso di Packy mette alle strette Gianmarco

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Durante la puntata di oggi del day time di22,Petrelli, allievo della prof Alessandra Celentano, ha ricevuto un messaggio allarmante da parte di un altro insegnante della categoria di ballo che ha solamente approfondito i pensieri negativi e le insicurezze del brino, che non ha potuto fare a meno di sentirsi minacciato dalla nuova concorrenza e di iniziare a temere seriamente l’eliminazione dal programma di Maria De Filippi.22, il messaggio ricevuto da“Caro, il Serale si avvicina e come sai non ho cambiato idea su di te, rispetto agli altri ragazzi che hanno iniziato a settembre hai fatto molto meno, anche perché la tua insegnante nella scorsa puntata ha messo nella sua squadra un grande brino, che per altro fa il ...

In particolare la maestra di Amici 22 gli ha detto di continuare a fare il suo percorso senza farsi troppe paranoie. Pur capendo la paura nel vedere l'arrivo di Paky per Alessandra lui deve pensare a se stesso.

