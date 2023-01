Amici 22 | due professori volano a Sanremo 2023 | la reazione di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La quarta serata disarà dedicata come da tradizione ai duetti\cover. In attesa delle scelte ufficiali dei big in gara, molti siti web hanno anticipato alcuni nomi che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston. Tra questi spuntano due volti di22, per la precisione due. Stiamo parlando di Arisa e Lorella Cuccarini che hanno accettato entusiaste l’invito. La lente d’ingrandimento è quindi finita suDe, la quale avrebbe reagito in maniera inaspettata.22: duevanno aTra i tanti artisti che si esibiranno nella serata dei duetti dispiccano duedi...