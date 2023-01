Amici 22 anticipazioni | due eliminati a sorpresa | nuovo ingresso Todaro divide il pubblico

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Mercoledì 25 gennaio si è tenuta la registrazione della 18esima puntata del Pomeridiano di22: ecco cos’è accaduto. Dopo l’di Paky, preso dalla maestra Alessandra Celentano, il destino di Samu è ancora in “forse”. Nel frattempo, due eliminazioni inaspettate scuotono lo studio. Dopo essersi lasciati più o meno alle spalle il CapodannoGate o, come in molti lo hanno definito, il Noce moscata-Gate, proseguono gli appuntamenti di22. Il mercoledì appena trascorso ha segnato una nuova tappa verso il Serale, che si fa man mano più vicino. Si è difatti tenuta la registrazione della puntata, che vedremo in onda domenica 29 gennaio. Come al solito, il portale webNews e Super Guida Tv hanno riportato le: ecco dunque cosa accadrà. Con l’arrivo dell’attesissima fase del ...