(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'assenza di Teonell'ultima puntata de Leaveva alimentato voci, che oggi sono state chiarite dai vertici di Mediaset in una nota ufficiale

Coinvolgere la community con l'iniziativa Lego Ideas , in cui ipiù interessanti dei ... E poi naturalmente ci sono tutte le iniziative parallele che espandono il brand incontesti , ......con Chiara Amirante per sostenere la comunità internazionale Nuovi Orizzonti (che dà aiuto a coloro che si trovano in situazioni di grave disagio sociale) e stiamo supportando tanti. ...

"Altri progetti". Teo Mammucari lascia Le Iene, ecco chi lo sostituirà ilGiornale.it

Webuild: si aggiungono altri progetti al mega business in Australia con Clough. Potrebbe entrare anche Waitsia FIRSTonline

Premio Buone Pratiche Sicurezza e Salute a scuola “Vito Scafidi”, invio progetti entro il 5 marzo Orizzonte Scuola

Francia: Iberdrola si aggiudica quattro progetti agrovoltaici Agenzia Nova

Bari, 30 percettori di RdC saranno "facilitatori ambientali" Telebari

Il presidente della Regione: "Finora abbiamo visto solo a richiesta di finanziamenti ma vorremmo vedere anche i progetti".altri 3 milioni da Regione Lombardia. Il territorio bergamasco potrà così avvalersi di sei nuovi progetti che puntano ad affrontare problemi alcuni problemi del territorio, e a sperimentare politiche ...