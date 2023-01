Allegri | un centrocampista saluta a giugno? Ecco di chi si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A fine stagione, la Juventus dipotrebbe perdere un; cerchiamo di capire di chi si. La scorsa estate, i bianconeri hanno portato alla corte didue centrocampisti di spessore: Paredes e Pogba. Il primo sta giocando veramente poco e la permanenza alla Juventus è sempre meno probabile. Da qui a fine stagione gli impegni sono tanti ma per l’argentino il futuro sembra essere ormai deciso. AnsafotoPer quanto riguarda il francese, arrivato a parametro zero con l’obiettivo di alzare il livello del centrocampo bianconero, ha avuto un problema fisico nella preparazione estiva che gli ha impedito di vivere la stagione secondo le aspettative. In mezzo al campo, però,è riuscito a trovare una soluzione grazie al progressivo inserimento di due elementi come Fagioli e ...