Allegri studia la Juve anti - Monza | finalmente il problema è l' abbondanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La gara interna colè il nuovo punto di partenza per la, che affronta il girone di ritorno di Serie A con meno certezze di quelle che vorrebbe avere. Il - 15 in classifica rischia di pesare ...

Il - 15 in classifica rischia di pesare anche sulla testa dei giocatori, anche seha chiesto di lavorare senza pensarci. Facile a parole, un po' meno nei fatti: ma è anche vero che i ...In attesa delle motivazioni della Corte federale che ha inflitto 15 punti di penalizzazione in classifica alla squadra di, il club bianconerole carte cercando un vizio di forma per ...

I brianzoli hanno solo un punto in meno dei bianconeri. Incerto è anche il modulo che sarà scelto dall'allenatore: difesa a tre o a quattro Chiesa e Di Maria le uniche certezze ...Mister Allegri sta già studiando la formazione da schierare per la sfida di campionato di domenica pomeriggio allo Stadium contro l Monza: come riportato da "Sportmediaset", ...