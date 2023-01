Allarme psichiatri | ‘cure a rischio | serve Agenzia salute mentale’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’ fondamentale istituire al più presto un’nazionale per lamentale”. Un’azione da intraprendere con urgenza perché “la gravissima carenza di finanziamenti e di personale sanitario mette a serioil futuro dei pazienti e delle loro famiglie”. E “se non sarà al più presto riorganizzata tutta l’area dellamentale, in pochi anni non saremo più in grado di curare i pazienti”. A lanciare l’sono Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri, riconfermati co-presidenti della Società italiana di neuro-psico-farmacologia (Sinpf) al termine del 24esimo Congresso nazionale Sinpf, che si chiude oggi dopo 3 giorni di lavori nelle due sedi di Milano e Venezia-Mestre. “I servizi dia in Italia sono in grandissima difficoltà da molti anni, ...