Alfredo Cospito | udienza Cassazione anticipata al 7 marzo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – È stataal 7l’insul ricorso presentato dalla difesa di, l’anarchico al 41 bis e in sciopero della fame da tre mesi nel carcere di Sassari. Lo rende noto il difensore di, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, che aveva depositato un’istanza per chiedere di anticipare l’a causa delle condizioni di salute dell’anarchico. Al vaglio dei supremi giudici il ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro l’applicazione del carcere duro per 4 anni. Inizialmente l’inera stata fissata per il 20 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È stata anticipata di un mese l'udienza in Cassazione che dovrà affrontare il caso di. I Supremi giudici affronteranno il prossimo 7 marzo il ricorso presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis da 100 giorni in sciopero della fame contro la misura detentiva speciale, è scivolato mentre si stava facendo la doccia, forse per un mancamento, e si è rotto il ...Lo riferisce Angelica Milia, la dottoressa di fiducia di Alfredo Cospito, che un'ora fa ha visitato nel carcere di Bancali, a Sassari, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis e da 100 giorni in ...