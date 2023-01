Alfredo Cospito | udienza Cassazione anticipata al 7 marzo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – È stataal 7l’insul ricorso presentato dalla difesa di, l’anarchico al 41 bis e in sciopero della fame da tre mesi nel carcere di Sassari. Lo rende noto il difensore di, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, che aveva depositato un’istanza per chiedere di anticipare l’a causa delle condizioni di salute dell’anarchico. Al vaglio dei supremi giudici il ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro l’applicazione del carcere duro per 4 anni. Inizialmente l’inera stata fissata per il 20 aprile. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quello di, anarchico condannato a 20 anni di galera, sottoposto al regime detentivo del 41 bis e in sciopero della fame da ormai 100 giorni, che si sta velocemente spegnendo nell'...🔊 Ascolta l'articolo La data dell'udienza in Cassazione per il ricorso presentato dalla difesa di, l'anarchico in sciopero della fame da tre mesi nel carcere di Sassari, è stata anticipata al 7 marzo. Questo quanto reso noto dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di ...

Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame sviene e si rompe il naso | La Cassazione anticipa l'udienza TGCOM

Cospito, incidente in carcere: "Ha una frattura e ha perso molto sangue" Sky Tg24

L'anarchico Cospito in ospedale dopo una caduta in carcere, il medico: "Non arriverà al 20 aprile" TorinoToday

Alfredo Cospito, la dottoressa in carcere: "Peggiora e ha il naso rotto per una caduta. La sua vita è a risch… la Repubblica

La dottoressa di Alfredo Cospito: "La situazione è drammatica" La Stampa

L’udienza in Cassazione sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41bis nel carcere ...Milano, 27 gen. (LaPresse) - È stata anticipata al 7 marzo l'udienza in Cassazione sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 ...