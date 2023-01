Alfredo Cospito è l’anarchico al 41bis in sciopero della fame | le sue condizioni di salute peggiorano Alleanza Verdi e Sinistra chiedono la revoca del carcere duro

La Corte di Cassazione ha anticipato al 7 marzo l'udienza sul ricorso che, il detenuto anarchico che dal 19 ottobre sta conducendo uno sciopero della fame dove è rinchiuso nel carcere di Sassari,aveva chiesto per non essere più sottoposto al regime detentivo ...È urgente un trasferimento diin una struttura in grado di garantire un immediato intervento sanitario. Lo chiede il Garante Nazionale per le persone private della Libertà Nazionale Mauro Palma. "In questi mesi, il ...

Alfredo Cospito è l'anarchico che da diversi mesi ha scelto la strada dello sciopero della fame per protestare contro il carcere duro.Caso Cospito: la Cassazione ha deciso di anticipare l’udienza che si terrà il giorno 7 marzo 2023, anziché il 20 aprile. Anticipata di un mese e mezzo l’udienza in Cassazione per Alfredo Cospito.