Alfa Romeo - L' ammiraglia arriverà nel 2027 e non sarà per forza una Suv

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Della futuradi segmento E, di cui vi avevamo parlato tempo fa, ora si sa qualcosa di più. E a svelare gli ultimi dettagli sul suo conto è stato lo stesso ceo della Casa, Jean-Philippe Imparato, parlando con la stampa internazionale in occasione del lancio della Suv Tonale in Giappone. "Dobbiamo essere nel segmento E in Nord America", queste le parole del top manager francese riportate da Automotive News, "e ci stiamo lavorando". La nuovadel Biscionecompletamente elettrica, ha detto Imparato, enel. Per ampliare le vendite nella regione, l'ha bisogno di qualcosa di più grande di Tonale e Stelvio e che abbia un powertrain "full electric". Imparato ha aggiunto che il nuovo ingresso aiuterà il marchio a raggiungere ...