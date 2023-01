Al via il Progetto di Poste Italiane | Polis – Casa dei Servizi Digitali

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lunedì 30 gennaio a Romapresenta ildei” e per l’occasione ha invitato 7.000 Sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti, di cui 325 dalla Sicilia. Oltre 200 i rappresentanti dei comuni dell’Isola che hanno aderito alla presentazione del, che prevede tra gli altri la ristrutturazione degli uffici postali per offrire idella Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su 24. Ildivuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del “digital” divide nei ...

... illibera della Commissione Europea . Secondo quanto riportato da Der Spiegel , però, non ... "Si tratta del più grandedi riforma del trasporto pubblico locale in Germania". Stando ai ...... gli hotel sono in pieno rilancio e in lungo e in largo per il Belpaese è unvai di viaggiatori ... Veneto, sono stati registrati investimenti per l'Hotel Cristallo, un trophy asset: Ildi ...

Energia: intelligenza artificiale, al via progetto per agrivoltaico “su ... ENEA

La Settima Arte si impara a scuola, al via progetto Bamp Cinema Agenzia ANSA

CORI, "BORGO PROTETTO": IL PROGETTO DA MIGLIAIA DI METRI ... Latina Tu

Al via a Cesenatico il progetto pilota “Alberghi green” che misura ... Visit Cesenatico

Prevenzione, Riccardi: “Inizia a scuola”. Al via progetto negli istituti ... Quotidiano Sanità

Al via il cantiere per il nuovo central park di Grosseto. Il nuovo polmone verde della città, il nostro ‘Central Park’, diventa realtà.(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Comincia lunedì prossimo nel Cinema America, a Napoli, la programmazione di "Bamp Cinema-Un solo frame dall'Adriatico al Tirreno", progetto speciale ideato ed avviato da Agis ...