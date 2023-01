Ajax | UFFICIALE il ribaltone in panchina | ecco a chi sarà affidata la panchina

...(Coppa di Grecia) - MOLA 19.00 Al Ittihad - Al Nassr (Supercoppa araba) - SPORTITALIA 21.00- ... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoNon gioca una partitada maggio e per lui è stato davvero un periodo molto lungo e duro. ... E' stato operato due volte per un tumore ai testicoli Ad Haller, arrivato in estate dall', è ...

UFFICIALE Ajax, esonerato il tecnico Alfred Schreuder Sportitalia

Ufficiale: Ajax, esonerato Schreuder Alfredo Pedullà

UFFICIALE - Schreuder non è più l'allenatore dell'Ajax numero-diez.com

UFFICIALE: Ajax, esonerato Alfred Schreuder: "Troppi punti persi e nessuna crescita" TUTTO mercato WEB

Ajax, UFFICIALE il ribaltone in panchina: ecco a chi sarà affidata la ... Calciomercato.com

La stagione dell’Ajax, fino a questo momento è stata al di sotto delle aspettative. I Lancieri, infatti, sono solo quinti in Eredivisie e sono stati eliminati dalla Champions League. Gli olandesi, nel ...L'Ajax Amsterdam ha esonerato l'allenatore Alfred Schreuder dopo l'1-1 casalingo contro il Volendam - squadra che lotta per la salvezza - nel campionato olandese. I "Lancieri di Amsterdam" ora sono al ...