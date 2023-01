Ajax | esonerato Schreuder | fatale il pareggio contro il Volendam

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’ha ufficializzato l’esonero del tecnico Alfred. Subentrato in estate a Ten Hag, passato al Manchester United, l’allenatore olandese non ha rispettato le attese ed è stato sollevato dall’incarico con la squadra al quinto posto in campionato.il deludenteil, in quella che è stata la settima partita consecutiva in cui i Lancieri hanno mancato l’appuntamento con la vittoria. “I tanti punti persi e la mancata crescita della squadra sono le principali ragioni che ci hanno spinto a questa decisione. La dirigenza non è più convinta di portare avanti questa collaborazione” si legge in una nota del club. SportFace.