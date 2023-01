Agroalimentare | Limata | “Sannio ricco | anticipiamo la ricerca medica”

Leggi su anteprima24

Benevento – "Bisognerebbe faresull'di qualità, ile le aree interne nazionali ne sono ricche! In questo modo,la, perché si prevengono potenziali patologie". Sono le parole del prof. Sebastian, agronomo e ideatore del laboratorio storico didattico sull'olio extra vergine di oliva in Vitulano. Investire sulla dieta mediterranea, oltre ad avere effetti salutistici aumenta i redditi dei produttori e dei vari operatori del settore (se saputa valorizzare), limitando l'abbandono delle aree interne. "La nostra ricchezza a livello internazionale non è fatta di enormi quantità di produzioni, ma di un aspetto molto più importante: la varietà e la variabilità genetica sia a livello animale ...