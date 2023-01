Agnelli | Orlando Pd | ' con lui rapporto non sempre sano tra Stato e mercato'

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Non si è sviluppata alcuna capacita' critica su una figura che è l'emblema di unnontra". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, al 'Manifesto', parlando del ventennale dalla scomparsa di Gianni. "Unche éla premessa al progressivo disimpegno del gruppo dall'Italia - ha aggiunto l'esponente dem - nonostante il forte sostegno pubblico, anche recente. Segno di una subalternità dell'Italia al gruppo, cosa che non è accaduta in Francia, dove loha vincolato le risorse alla difesa della dimensione francese di Stellantis".

Roma, 27 gen (Adnkronos) – "Non si è sviluppata alcuna capacita' critica su una figura che è l'emblema di un rapporto non sempre sano tra Stato e mercato". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministr ...