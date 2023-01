AEW | Spiegati i motivi delle assenze di Wardlow

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 27 gennaio 2023)è uno dei prospetti piu’ interessanti del roster della AEW. Anche la WWE gli ha piu’ volte messo gli occhi addosso e proverà in futuro l’affondo per portarlo in quel di Stamford. E’ stato campione TNT per oltre 130 giorni e da quando ha perso il titolo in favore di Samoa Joe non ha presenziato agli show di Tony Khan. Dave Meltzer ha dato aggiornamenti in merito. Time off “La situazione con Joe è stata messa in piedi per permettergli di prendersi un po’ di riposo. Il suo infortunio al ginocchio non è grave e quindi non dovrebbe tenerlo ai box a lungo“.