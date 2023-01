A Milano disagi anche per unodei mezzi pubblici Intanto, sempre a Milano, è cominciato come previsto, alle 8:45, lodei mezzi pubblici, a Milano, indetto per la giornata di oggi da ...in stop : si fermano i lavoratori dei servizi a terra . Nella giornata di oggi, venerdì 27 ... A fermarsi è il personale di terra e i servizi interessati dalloriguardano la ...

Sciopero aeroporti, caos oggi 27 gennaio: cosa rischiano i viaggiatori (e i possibili risarcimenti) ilmessaggero.it

Aeroporti, sciopero in tutta Italia: oltre 50 voli cancellati a Milano TGCOM

Aeroporti, oggi tre scioperi. Cosa rischiano i viaggiatori la Repubblica

Aeroporti, indetti tre scioperi per oggi 27 gennaio: disagi a Linate e Malpensa Sky Tg24

Aeroporti, sciopero in tutta Italia - LaPresse LAPRESSE

Due scioperi a Linate e uno nazionale nei servizi aerei: previsti ritardi e cancellazioni dei voli per la giornata di oggi 27 gennaio 2023 ...Disagi per l'agitazione nazionale indetta per oggi dalla Cub. Sala di crisi in aeroporto per gestire stop e ritardi ...