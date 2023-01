Abbonamento ai mezzi pubblici locali sotto i 50 euro | la Germania ci riprova contro il caro-energia

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il governo tedesco e i governatori dei Länder hanno trovato un accorto: dal primo maggio il costo del biglietto mensile per i trasportie regionali in tutta lasarà di 49. Ad annunciarlo è Oliver Krischer, presidente della conferenza dei ministri dei Trasporti. Il meccanismo che vuole implementare il governo tedesco dovrebbe essere lo stesso di quello attivato la scorsa estate: undal prezzo fisso che permetta di usufruire di qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale e regionale. La scorsa estate, la «coalizione semaforo» di Olaf Scholz aveva attivato per tre mesi un biglietto mensile a soli 9. Una misura eccezionale, coperta con fondi federali, che aveva come obiettivi principali contrastare il ...