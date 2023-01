A scuola di Grandi opere | “Così Venezia insegna il Mose a New York”

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Massimo Ciarla è un ingegnere civile idraulico, presidente e amministratore delegato della Tiber International Group Inc. e direttore della MC5 Consulting Group Inc., società che si occupa della difesa delle coste e dimarittime e delle infrastrutture nelle miniere. Ingegnere, lei oggi lavora in America a un progetto che nasce in Italia.«Le posso dare una notizia che la stupirà». Cioè?«Io mi trovo oggi a lavorare in America su questo progetto, perché la storia deldiha già fattonel mondo». Cioè?«Gli americani stanno impegnandosi da anni su questi tre temi: il cambiamento del clima, la mutazione dei territori e le soluzioni possibili per proteggersi dall’innalzamento del livello delle acque indotto, a sua volta, dall’incremento delle temperature». E cosa è accaduto?«L’equivalente del nostro ...