“A mio padre Benito Bresciani | la Medaglia d’Onore nel Giorno della memoria”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Marco, avvocato di Bergamo, ricorda ilche a 20 anni venne deportato per 20 mesi in un campo di concentramento in Polonia. Nella giornata di venerdì 27 gennaio,, riceverà la. Venerdì 27 gennaio,, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo ex Monastero di Sant’Agostino verranno consegnate le Medaglieai deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Anche a mio, verrà conferita allal’onorificenza – concessa ai sensi...