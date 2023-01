A 56 anni | Miura sbarca in Portogallo | il calciatore più anziano del mondo giocherà con l’Oliveirense

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nuova esperienza per Kazuyoshi, che in questa seconda parte di stagione vestirà la maglia del, club che milita nella seconda serie portoghese. L’attaccante giapponese compirà 56a febbraio ma non pensa minimamente al ritiro, perciò èto inper le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Per, che si conferma ilpiùalin attività, si tratterà della prima esperienza lontano dal Giappone dal 2005 (quando aveva giocato in Australia con il Sydney). Nelle ultime diciassette stagioni aveva infatti sempre giocato in patria con lo Yokohama FC, oltre a un prestito ai Suzuka Point Getters nel 2022. SportFace.

che ha un paio d'più di Marco Van Basten, la stessa età di Baggio, Gascoigne e Caniggia non smette di stupire. Da ricordare che fua ispirare il personaggio di Oliver Hutton, l'Holly ...

Kazu Miura, l'immortale del calcio. A un mese dal compiere 56 anni, l'ex centravanti del Genoa è pronto a tornare in Europa dove manca ...