604 persone verso Auschwitz tornarono in 22 | tra cui lei ma senza il padre

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Binario 21 è il programma di punta che Rai 1 dedica alle 20.35 al Giorno della Memoria 2023. Dal Memoriale della Shoah presso la Stazione di Milano, Liliana Segre ripercorre in diretta la sua tragica storiainiziata proprio sul famigerato binario. Non prima di avere tentato una fuga in Svizzera assieme al, finita in un arresto. A rendere tutto più toccante c’è poi l’esibizione del Coro del Teatro alla Scala. Conduce Fabio Fazio con i contributi di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino. Giorno della memoria 2023 in tv: film, cartoni e documentari sull’Olocausto guarda le foto ...