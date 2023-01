50 anni di Marcialonga | la carica dei 128 «bisonti» bergamaschi a Moena

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sci nordico Domenica 29 gennaio prenderà il via la mitica granfondo: 70 km con arrivo a Cavalese, o a Predazzo (45 km) nel percorso ridotto. In gara oltre 7300 atleti, Bergamo è la seconda provincia italiana più presente.

Immancabile e incredibile, Rosso Artino. Già una dozzina di anni fa le sue imprese sembravano una favola. E anche quest'anno ha portato a compimento la Marcialonga, all'età di 91 anni. Il fondista di Gallarate, classe 1932, ha portato a compimento venerdì 27 gennaio la Marcialonga Story, versione vintage in cui si scia con equipaggiamento d'epoca.

TRENTO. Inaugurata l’edizione numero 50 della Marcialonga (che si svolgerà domenica in val di Fiemme e Fassa) ed è un’inaugurazione diversa dalle altre, in pieno centro storico a Trento. Piazza… Leggi ...Il circuito Visma Ski Classics vedrà andare in scena domenica 29 gennaio 2023, dalle ore 8.00, con la partenza degli uomini élite, mentre le donne élite partiranno alle ore 8.05, da Moena la 50ma ediz ...