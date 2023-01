Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Gli eventi datati 27Il 29Lazio-Fiorentina andrà in scena due giorni dopo il sessantesimo compleanno di Paolo Monelli, il quale sfiorò lo scudetto in viola nel 1982 (senza dimenticare il terzo posto del 1984) e che nell’annata 1987-’88 partecipò al ritorno in Serie A del club biancoceleste. Ha indossato anche le maglie di Monza, Ascoli, Bari e Pescara. E’ nato di domenica: un segno del destino, nel giorno dell’unica rete nel massimo campionato di Benito Sarti e dell’ultima rete in A di Flavio Emoli. E quel 27’63 Miguel Longo realizzò l’unica rete, con la casacca del Cagliari. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com . e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.