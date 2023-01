27 gennaio | perché è il giorno della memoria? Cosa accadde nel 1945?

Leggi su donnapop

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildel 27è dedicato alla commemorazione delle vittimeShoah, celebrata in tutto il mondo per non dimenticare gli orrori voluti dai nazisti, durante la seconda guerra mondiale. Scopriamo di seguitoè accaduto nelè stato scelto proprio questo! Leggi anche: Liliana Segre: cos’è il...