26 Gennaio 2023 – Ucciso jihadista di spicco in Somalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) IlBilal al-Sudaniin un raid effettuato indal Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) era una figura didello Stato islamico responsabile della promozione di una sua crescente presenza nel continente e del finanziamento delle operazioni del gruppo in tutto il mondo, incluso l’Afghanistan L’ambasciatore italiano in Colombia, Gherardo Amaduzzi, ha partecipato ad una mostra realizzata con 180 reperti archeologici recuperati dalle autoritá italiane e rientrati a Bogotá negli ultimi giorni, a bordo dell’aereo presidenziale. Due razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele poco prima della mezzanotte locale sono stati intercettati e abbattuti dal sistema di difesa aerea Iron Dome. I Paesi musulmani dovrebbero unirsi e fare pressione sui talebani che guidano ...

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ne è certa: ilsarà l'anno del sorpasso e l'Italia ... Titolo di Repubblica dello scorso 12. Nell'articolo, una... Giorgia Meloni intercetta Nordio ...... l'Italia è un Paese spaventato, incapace di reagire e guardare avanti Per i cinesi ilè l'... Inflazione, Confcommercio: aal 10,5%, ma in forte riduzione in prossimi mesi Pil in recessione ...

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 gennaio RomaToday

sabato 28 Gennaio 2023 Il Fatto Quotidiano

Previsioni meteorologiche dal 27 al 30 gennaio 2023-AllarMeteo Regione Abruzzo |

Un altro weekend di pioggia e freddo: le regioni con l'allerta per il maltempo Today.it

Sabato 28 Gennaio: giornata caratterizzata da deboli rovesci di pioggia, minima 6°C, massima 9°C. Nel dettaglio: cielo coperto al mattino, pioggia di debole intensità al pomeriggio e alla sera.Si svolgerà il 28 gennaio la commemorazione dei Caduti della battaglia di Nikolajewka. La cerimonia è organizzata dal Comune e dall’Associazione Alpini in ricordo delle migliaia di soldati italiani ch ...