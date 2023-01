Zola | che svolta | si candida…

(Di giovedì 26 gennaio 2023) C’è un nome a sorpresa tra i candidati per le elezioni dei vertici della Lega di Serie C. Le votazioni saranno tenute il 9 febbraio...

Una colonna del calcio come Gianfranco, calciatoreha dato lustro alla Serie A e alla Premier League, si prepara a tornare in Italia per un ruolo dirigenziale di rilievo. L'ex fantasista di Oliena ed Ufficiale dell'Ordine ...Finora c'è un candidatoè Marcel Vulpis ma in vista delle nuove elezioni del 9 febbraio a Roma, ...il giornalista Matteo Marani riporta l'ANSA e a fare da vicepresidente ci sarà Gianfranco

Le votazioni saranno tenute il 9 febbraio a Roma e, tra i papabili, c’è anche Gianfranco Zola. L’ex Cagliari, Chelsea e Napoli correrà per fare da vicepresidente al giornalista Matteo Marani, in ...Marino, presidente del’Olbia, è consigliere federale e, per il suo ruolo, non commenta. Udassi, numero uno della Torres: «Se fosse vero non possiamo che esserne felici» ...