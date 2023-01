Ziyech-Milan | non è ancora finita Ma c’è un ostacolo da superare

(Di giovedì 26 gennaio 2023), non ètra i rossoneri e il talento marocchino. Ma c’è unche prima va superato Ritorno di fiamma delper Hakim. Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, visto lo stallo sul fronte Zaniolo, i rossoneri avrebbero riallacciato i contatti col Chelsea per portare in Italia il talentuoso attaccante marocchino. I londinesi sarebbero disposti a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il vero problema resta l’alto ingaggio percepito dall’ex Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Due nomi sul taccuino rossonero: stessa iniziale, stesso ruolo, caratteristiche e carattere simili, ma costi differenti. Zaniolo esono i due obiettivi di mercato del. Maldini e Massara punteranno su uno dei due. Ecco un'analisi di entrambi.in azione con la maglia del Marocco all'ultimo Mondiale...Hakim, è scontro tra Roma e: sfida italiana per il trequartista in forza al Chelsea. I rossoneri sono L'articolo, è sfida tra Roma e, i giallorossi in trattativa col Chelsea proviene da True ...

Il Chelsea è disposto a cedere Ziyech in prestito con diritto di riscatto, ma l’ingaggio resta un ostacolo. Il Milan sarebbe interessato nuovamente ad Hakim Ziyech, come riportato da Sport Mediaset.Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, si sta complicandeo la strada che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan: tra il club di via Aldo ... per un rinforzo di peso come ad esempio Hackim ...