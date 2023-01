Zhang porta l’Inter in America Il programma per l’estate con un obiettivo 'societario'

L'elenco è sinistro ea una stima inquietante: più o meno mezzo miliardo di euro da ... (...) E il presidente Steven, fronteggia una causa intentata dai suoi creditori, tutte banche della ...Giada, invece, è a capo della Mulan Group, una società che rifornisce i supermercati italiani ... Tutti questi giovani leader emergenti sono il frutto del cambiamento chea privilegiare ...

Zhang porta l'Inter in America. Il programma per l'estate con un ... Calciomercato.com

L'Inter torna a Milano: Zhang con la Coppa in mano La Gazzetta dello Sport

Inter: Zhang porta a Milano la coppa e Cordaz la musica Corriere dello Sport

Zhang cerca nuovi soci per l'Inter: ha un piano numero-diez.com

Repubblica – Inter, i guai finanziari una costante. Suning non investe più e Zhang… fcinter1908

Su Twitter riesplode l'hashtag #InzaghiOut. Il futuro di Inzaghi è di nuovo in discussione: in tanti invocano l'esonero ...Il successo sul Milan può essere utile per far digerire ai tifosi qualche decisione impopolare, ma comunque necessaria, per rispettare la missione consegnata da Suning ...