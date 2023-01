Zelensky “inopportuno” a Sanremo | Giannini e Bocchino per una volta d’accordo E Salvini dice che…

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023)? Un modo per banalizzare e spettacolarizzare la guerra. Ieri, nel salotto di Lilli Gruber a Otto e mezzo, sul punto si sono trovatiMassimo, direttore della Stampa, e Italo. E anche un altro giornalista, Mario Giordano, si era detto in precedenza contrario all’intervento del presidente ucraino al festival della canzone italiana. “Sappiamo cosa rappresenta il Festival per questo Paese – ha detto Massimo– come disse Pippo Baudo è il trionfo del nazional popolare e siccome la guerra è una vera tragedia e lo è sempre di più vederla rappresentata tra una canzone dei Maneskin e di Giorgia, con tutto il rispetto per i nostri cantanti, è un modo per banalizzare una tragedia in pieno corso, io sono nettamente contrario”. LEGGI ...