Zelensky chiede all'Occidente caccia e missili a lungo raggio (ma questa volta non verrà accontentato)

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il presidente ucraino Volodymyragli alleati occidentalie aerei da combattimento per la guerra in Ucraina, dopo l'ok di Washington e Berlino all'invio di carri ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali missili a lungo raggio e aerei da combattimento per la guerra in Ucraina, dopo l'ok di Washington e Berlino all'invio di carri armati a Kiev. 'Ho parlato oggi ...

La guerra in Ucraina giunge al 337esimo giorno. L'allarme antiaereo è scatto giovedì mattina in tutto il Paese, compresa la capitale Kiev dove sono stati lanciati 15 missili, tutti abbattuti dalle for ..."Ho parlato oggi con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Dobbiamo aprire la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina, è importante" ha riferito Zelensky ...