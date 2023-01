Zelensky a Sanremo | Associazione Utenti dei Servizi radiotv diffida la Rai

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’deiRadiotelevisivi (organismo iscritto al Cncu e riconosciuto dal Ministero delle imprese) annuncia una formaleindirizzata alla Rai in cui si chiede di non consentire la partecipazione del presdidente dell’Ucraina Volodymyral festival di, dopo le lamentele di molti consumatori che, spiega l’, “si schierano contro la partecipazione del presidente ucraino all’Ariston”. “Condividiamo l’appello lanciato oggi da una lunga schiera di intellettuali per dire no a-spiega l’- Un festival musicale, per di più trasmesso da una rete di Stato finanziata dai cittadini che pagano il canone, non può diventare un palco ...